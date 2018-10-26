Додон: После парламентских выборов роль президента изменится (ВИДЕО)

Додон: После парламентских выборов роль президента изменится (ВИДЕО)

Предстоящие парламентские выборы станут для президента страны своеобразным Рубиконом. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале, отметив, что голосование практически совпадет с 2 годами его мандата в должности главы государства и 2 годами блокирования его деятельности правящим альянсом. 

– Я не могу и следующие 2 года допускать ситуацию, в которой парламентское большинство блокирует деятельность президента. Я не могу этого допустить. Поэтому роль президента после этих выборов, моя роль, как я ее вижу – мы должны сделать всё возможное, и сделаем, чтобы изменить ситуацию, – сказал он. 

Игорь Додон также отметил, что для большинства граждан страны предстоящие выборы представляют собой свет в конце тоннеля.

– Люди верят, что после выборов всё изменится. Если не изменится, если кто-то думает, что так же оторвет оттуда, оттуда и снова создаст коалицию, – это невозможно, – добавил президент. 

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.

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