Додон: После отставки правительство Санду получило 440 тысяч леев компенсации за 5 месяцев работы (ВИДЕО)

Додон: После отставки правительство Санду получило 440 тысяч леев компенсации за 5 месяцев работы (ВИДЕО)

Прежде чем обвинять главу государства по поводу якобы предназначенного для администрации президента выходного пособия, “АКУМ” следовало бы проверить, на что ушли 440 тысяч леев, которые были выделены правительству Майи Санду в качестве компенсации по случаю отставки. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале. 

– В связи с отставкой правительства Санду было потрачено 440 тысяч леев. Люди 5 месяцев занимали должности, а получили компенсации, а теперь нападают на президента, – отметил он. 

Глава государства также добавил, что выходное пособие полагается по закону всем сотрудникам администрации президента по случаю завершения 4-летнего мандата. Сам Игорь Додон положенные ему деньги брать не собирается – он направит их на благотворительность.

– Они устраивают большой шум и говорят, что президент возьмет полмиллиона леев, но я еще раз подтверждаю, что не возьму ни лея в конце мандата. А правительство Санду взяло 440 тысяч леев за 5 месяцев, и мнят себя большими героями и бьют себя кулаком в грудь. Только говорить они и могут, а когда нужно работать – устраивают конкурсы красоты, – заявил он. 

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