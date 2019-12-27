Додон: После отставки правительство Санду получило 440 тысяч леев компенсации за 5 месяцев работы (ВИДЕО)

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Прежде чем обвинять главу государства по поводу якобы предназначенного для администрации президента выходного пособия, “АКУМ” следовало бы проверить, на что ушли 440 тысяч леев, которые были выделены правительству Майи Санду в качестве компенсации по случаю отставки. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале.

– В связи с отставкой правительства Санду было потрачено 440 тысяч леев. Люди 5 месяцев занимали должности, а получили компенсации, а теперь нападают на президента, – отметил он.

Глава государства также добавил, что выходное пособие полагается по закону всем сотрудникам администрации президента по случаю завершения 4-летнего мандата. Сам Игорь Додон положенные ему деньги брать не собирается – он направит их на благотворительность.

– Они устраивают большой шум и говорят, что президент возьмет полмиллиона леев, но я еще раз подтверждаю, что не возьму ни лея в конце мандата. А правительство Санду взяло 440 тысяч леев за 5 месяцев, и мнят себя большими героями и бьют себя кулаком в грудь. Только говорить они и могут, а когда нужно работать – устраивают конкурсы красоты, – заявил он.