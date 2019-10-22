Додон посетил посольство Молдовы в Японии (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе поездки в Японию Игорь Додон посетил Посольство Республики Молдова в Токио и провел беседу с сотрудниками нашей дипломатической миссии в этой стране.

Дипломатические отношения между Республикой Молдова и Японией были установлены 16 марта 1992 года, а открытие посольств в Токио и Кишиневе состоялось в 2016-м. В настоящее время правовая база двусторонних отношений включает 37 соглашений между Правительством Республики Молдова и Правительством Японии.

– За последние годы молдавско-японские отношения находятся на стадии заметного подъема; Япония является одним из крупнейших внешних партнеров Республики Молдова. С момента установления дипломатических отношений Япония оказала нашей стране финансовую помощь на общую сумму в 150 млн. долларов, преимущественно в области сельского хозяйства, регионального развития и экологии. В Республике Молдова действуют 13 предприятий с японским капиталом с совокупным объемом инвестиций в 115 млн. леев. По числу компаний, получающих эти инвестиции, Япония находится на 40-м месте в списке основных инвесторов Республики Молдова, а по объему средств, вложенных в социальный капитал, – на 43-м, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Глава государства также добавил, что объем внешнеторгового оборота Республики Молдова с Японией в 2018 году составил около 55 млн. долларов, что выше показателей 2016-2017 годов, и положительная тенденция сохраняется в нынешнем году.

Напомним, по приглашению японского правительства Игорь Додон прибыл в Токио на торжественную церемонию интронизации императора Нарухито. Предыдущий «тэнно» Акихито отрекся от престола весной нынешнего года после 30 лет правления. В мероприятии примут участие более 150 глав государств и правительств, поэтому глава нашего государства планирует провести двусторонние встречи с зарубежными лидерами.

