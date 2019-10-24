Додон посетил город Томи, который в следующем году примет нашу сборную на Олимпиаде (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон совершил визит в город Томи, находящийся в префектуре Нагано в Японии. Это один из городов, который примет национальные олимпийские сборные на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года.

В рамках встречи с мэром Томи Тошио Ханаока обсудили перспективы сотрудничества. Глава государства поприветствовал инициативу мэрии этого города подарить 100 саженцев сакуры нашей стране весной следующего года в ознаменование обратного отсчета 100 дней до начала Олимпиады. Этот жест станет символом налаживания культурных связей между нашими народами, считает Игорь Додон.

По случаю визита глава государства подарил коллекцию вин высшего качества с подписью президента “За дружбу народа Республики Молдова и города Томи”, которые будут выставлены на аукцион. Собранные от их продажи средства направят на ликвидацию последствий тайфуна Хагибис, который недавно обрушился на Японию и нанес серьезный материальный ущерб, в том числе городу Томи.

Город Томи, находящийся в префектуре Нагано, 7 августа 2017 года был зарегистрирован в качестве принимающего города сборной Республики Молдова на летних Олимпийских играх 2020 года. 6 октября 2017 года мэр Томи подписал Меморандум о взаимопонимании с примаром муниципия Кагул в рамках визита в нашу страну. Следующий визит японской делегации в Молдову запланирован на первую половину будущего года.