Додон посетил два местных предприятия в Купчинь (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе рабочей поездки в город Купчинь президент Молдовы Игорь Додон ознакомился с деятельностью двух местных предприятий: ООО «Moldova-Zahar» и Комбинат молочных продуктов АО «Inlac».

Глава государства приветствовал тот факт, что, несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются экономические агенты Молдовы, эти предприятия фиксируют прибыль, предоставляют качественные услуги, платят государству налоги, сотни рабочих участвуют в производственном процессе.

– В ходе беседы с сотрудниками и руководством предприятий я отметил повышенное внимание, которое администрация президента уделяет развитию бизнес-среды в нашей стране, диверсификации рынков сбыта. Говорили о проблемах, с которыми они сталкиваются, а также о возможностях повышения уровня конкурентоспособности продукции и ее реализации. Дал высокую оценку деятельности коллективов и заверил их в дальнейшей поддержке, – отметил Додон на своей странице в соцсети.