Додон: Пора прийти к принятию ответственных решений перед страной и её гражданами (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел этим утром ежедневное аппаратное совещание в своей администрации. Участники встречи определили приоритетные задачи на ближайшую неделю.

Одним из наиболее значимых вопросов повестки остается проведение 2 апреля совместных консультаций лидеров ведущих парламентских формирований (ПСРМ, ДПМ, блок ACUM), подчеркнул глава государства на своей странице в соцсети. Встреча намечена на завтра в 12:00 в Государственной резиденции.

– Подчеркну, что в случае необходимости президент готов выступить модератором в двусторонних консультациях лидеров партий. В связи с этим вижу основную задачу главы государства: создать условия для проведения прямых переговоров между руководителями основных парламентских партий. Подтверждаю свою готовность одобрить создание парламентского большинства из парламентских партий, но без шантажа, угроз или при помощи «перебежчиков». Или же согласиться на роспуск парламента и проведение досрочных выборов, – отметил президент.

Игорь Додон также напомнил, что прошло почти полтора месяца со дня голосования на парламентских выборах.

– Пора прийти к принятию ответственных решений перед страной и её гражданами: либо создание легитимного парламентского большинства, либо проведение досрочных парламентских выборов, – подытожил он.