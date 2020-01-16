Додон попросил турецких партнеров изучить возможность поддержки президентской программы строительства спортивных комплексов в сельской местности (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент провел встречу с Сельдой Озденоглу, координатором Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) в Республике Молдова.

В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества. Игорь Додон выразил благодарность турецкой стороне за оказываемую Республике Молдова финансовую и техническую помощь посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации, которое за последние годы выделило около 40 млн. долларов США на реализацию многих проектов в нашей стране. Кроме того, была дана высокая оценка состоявшемуся недавно визиту главы государства в Анкару и достигнутым там соглашениям.

– В контексте обсудили приоритеты на текущий год. Уже дан старт различным инициативам по сотрудничеству в социальной сфере, здравоохранении, образовании, в области внутренних дел и т.д. Попросил турецких партнеров изучить также возможность поддержки президентской программы строительства спортивных комплексов в сельской местности нашей страны, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.