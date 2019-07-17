Додон попросил Россию предоставить скидку на газ для Молдовы с 1 сентября

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Этот вопрос обсуждался во время встречи главы государства с Дмитрием Козаком.

– Отдельно обсудили вопросы бесперебойного обеспечения нашей страны природным газом, учитывая, что соглашение по транзиту через территорию Украины истекает в конце 2019 года, а также просьбу молдавской стороны по предоставлению скидки на газ ‪с 1 сентября‬, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

В ходе встречи президент также представил кандидата на должность председателя правления AО «Молдовагаз» Вадима Чебан.