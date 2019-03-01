Додон поприветствовал участников фестиваля “Мэрцишор-2019”

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Президент Молдовы Игорь Додон выступил с посланием по случаю открытия традиционного Международного музыкального фестиваля “Мэрцишор”. В течение 10 дней на главных сценах Молдовы выступят гости со всего мира: Армении, Австрии, Боснии и Герцеговины, Китая, Российской Федерации, Германии, Италии, Румынии, Испании, США и многих других государств.

Глава государства отметил, что объединенные символом мэрцишора участники фестиваля продемонстрируют свое высокое мастерство и талант. Ценность этих прекрасных встреч, сопровождаемых качественной музыкой и танцами, заключается в придании нашей стране особого колорита, пробуждения забытых чувств, а также в установлении тесных профессиональных и дружественных связей, считает президент.

Игорь Додон поздравил всех граждан страны с наступившей весной, пожелав приятных эмоций и счастливых мгновений, разделенных вместе с близкими, а также веры в лучшее.