Додон поприветствовал участников фестиваля “Мэрцишор-2019”

Додон поприветствовал участников фестиваля “Мэрцишор-2019”

Президент Молдовы Игорь Додон выступил с посланием по случаю открытия традиционного Международного музыкального фестиваля “Мэрцишор”. В течение 10 дней на главных сценах Молдовы выступят гости со всего мира: Армении, Австрии, Боснии и Герцеговины, Китая, Российской Федерации, Германии, Италии, Румынии, Испании, США и многих других государств. 

Глава государства отметил, что объединенные символом мэрцишора участники фестиваля продемонстрируют свое высокое мастерство и талант. Ценность этих прекрасных встреч, сопровождаемых качественной музыкой и танцами, заключается в придании нашей стране особого колорита, пробуждения забытых чувств, а также в установлении тесных профессиональных и дружественных связей, считает президент.

Игорь Додон поздравил всех граждан страны с наступившей весной, пожелав приятных эмоций и счастливых мгновений, разделенных вместе с близкими, а также веры в лучшее.

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