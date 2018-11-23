Додон поприветствовал подписание меморандума между советами гражданского общества при президентах Молдовы и России

Сегодня в Москве состоялась встреча представителей Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова.

В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между этими двумя структурами. С молдавской стороны документ подписал Николае Постурусу – секретарь СГО, а с российской – вице-председатель Совета Евгений Бобров. Стороны намерены обмениваться опытом совершенствования законодательства в сфере развития институтов гражданского общества, общественного контроля, открытости деятельности государственных органов, проводить совместные исследования и повышать уровень информированности населения по данным вопросам.

– Считаю проведение данного мероприятия ещё одним важным шагом на пути восстановления стратегического партнёрства между Республикой Молдова и Российской Федерацией, – отметил президент по этому поводу.

Напомним, что Совет гражданского общества создан по указу Президента РМ в июле 2017 года. Совет (ранее Комиссия) при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека действует с 1993 года.