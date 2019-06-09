Додон поприветствовал официальное заявление ЕС о признании нового правительства

Додон поприветствовал официальное заявление ЕС о признании нового правительства

Глава государства поприветствовал официальное заявление Европейского союза, озвученное Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и Европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Об этом он написал на своей странице в соцсети. 

– В свою очередь, хочу вновь подчеркнуть открытость и готовность администрации президента к слаженной работе со всеми ветвями власти, в т.ч. парламентом и правительством, как во внутренней политике, так и во внешней, – отметил он. 

Напомним, Европейский союз поприветствовал решения, принятые молдавским парламентом, включая формирование правительства, и выразил готовность работать с легитимным правительством под руководством Майи Санду, за которое проголосовало парламентское большинство из 61 депутата от ПСРМ и блока “ACUM”.

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