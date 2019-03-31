Додон помолился за Молдову и за молдавский народ на Афоне (ВИДЕО)

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Время великого поста очень важно для всех православных христиан, считает президент. Именно поэтому каждое воскресенье глава государства старается посещать наши монастыри и на Божественной литургии молится за свою семью, за молдавский народ и за будущее нашей страны.

В эти выходные, так же, как в прошлом году в это время, Игорь Додон решил посетить святую гору Афон и причаститься святых христовых тайн. По благословению Его Святейшества Патриарха Кирилла он причастился в Русском Свято-Пантелеймоновом монастыре.

⁃ Благодарю игумена архимандрита Евлогия с братией за тёплый прием. Русский монастырь тесно связан с Молдовой: ктитором главного собора обители был молдавский господарь Скарлат Калимах. Отбывая с Афона, попросил отцов Святой горы молиться о нашем народе и Молдове, – поведал глава государства на своей странице в соцсети.

Президент поздравил всех с Неделей Крестопоклонной и пожелал, чтобы спасительная сила Честнаго и Животворящего Креста Господня хранила всех нас, укрепляла и помогала всем нам в жизни.