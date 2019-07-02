Додон получил секретную информацию о сделке с “Air Moldova”: “Физлицо 79 года ходило с 50 млн леев кэшем и все делали вид, что не видят” (ВИДЕО)

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Процесс приватизации государственной авиакомпании “Air Moldova” вызывает массу вопросов. Об этом в рамках интервью для портала cotidianul.md заявил президент Молдовы Игорь Додон, который отметил, что накануне он получил секретную информацию об этой сделке.

– На днях я получил информацию с грифом “секретно” от органов, которые расследуют это дело. Очень интересно то, как были заплачены деньги – не большие, мелкие – за это государственное предприятие. Четко сказано, что физическое лицо кэшем сняло десятки миллионов, а Нацбанк, якобы, это не видел? Физическое лицо 79 или 80 года рождения приходит в коммерческий банк и снимает 50 миллионов леев кэшем и в тот же день кладет эти деньги на другой счет, и эти средства переводятся потом в “Air Moldova”, и это, якобы, никто не видит. НАЦ молчит, прокуратура молчит. Все молчат, – сказал он.

Глава государства отметил, что полученная информация задокументирована, а документы рассмотрят на заседании Высшего совета безопасности. Игорь Додон также рассказал, что подобные схемы новая власть обнаруживает в абсолютно всех областях.

Стоит отметить, что сегодня специально созданная для расследования сомнительных случаев приватизации парламентская комиссия приняла решение о том, что сделка с “Air Moldova” будет рассмотрена в приоритетном порядке, наряду с еще тремя объектами.