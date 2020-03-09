Додон – политикам: Хватит спектаклей в Facebook! Перестаньте зарабатывать капитал на здоровье и страхе граждан (ВИДЕО)

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Прекратить устраивать пиар на всемирной драме с коронавирусом и на естественном страхе граждан за собственное здоровье. С таким посланием Игорь Додон обратился к представителям политических партий в нашей стране.

– Перестаньте быть циниками и лицемерами. Помогайте властям полезными советами, если таковые у вас есть. Будьте солидарны с гражданами РМ. Хватит спектаклей в Facebook. Не оскорбляйте и не унижайте медицинские кадры. Врачи, вместе с государственными служащими, сейчас рискуют больше всего, а вы унижаете их своими заявлениями, бывшие начальники и бывшие министры, – сказал он.

Глава государства выразил уверенность в том, что политике “нечего искать в этом вопросе”.

– Уважаемые политики! Если вы хотите заработать капитал, попробуйте сделать это, используя другие темы, но не здоровье граждан. Это всемирный вызов, а вы пытаетесь сделать на нем политические дивиденды. Хотите падения правительства, досрочных выборов…Вы в этом уверены? Нам сейчас нужна консолидация всех сил, потому что это сложный период, который может продлиться недели или даже месяцы! Поэтому оставьте свои шоу и обвинения в адрес врачей. У вас есть предложения? Озвучивайте их. Хотите встреч с руководством? Так давайте встретимся! Но без шоу, – подытожил Додон.