Додон показал блиц-партию с Карповым на доске, подаренной Путиным (ФОТО, ВИДЕО)

Додон показал блиц-партию с Карповым на доске, подаренной Путиным (ФОТО, ВИДЕО)

В пятницу в Молдову по приглашению главы государства прибыл легендарный российский шахматист, 12-кратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов. Семья президента радушно приняла высокого гостя в своем доме. 

– Для меня и старших сыновей, Влада и Богдана, было настоящим вызовом сыграть с Карповым пару блиц-партий на доске, которую два года назад мне подарил Президент России Владимир Владимирович Путин, – поведал президент на своей странице в соцсети и опубликовал видео и фото. 

Стоит отметить, что в субботу президент и прославленный шахматист вместе посетят кишиневскую Шахматную школу, а затем отправятся в Бельцы на открытие Чемпионата Молдовы среди команд кадетов.

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