Додон: Пока “правые” не готовы говорить о создании большинства, нет смысла создавать и рабочие группы

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Всё, что предложили в качестве условий для переговоров о создании парламентского большинства социалисты, – далеко не случайно. Все эти предложения содержатся в политической программе ПСРМ. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил президент страны Игорь Додон.

– Что касается нейтралитета, суверенитета, взвешенной внешней политики, – всё это элементы политической программы ПСРМ, за что и голосовали граждане. Поэтому Партия социалистов, как партия, получившая наивысший результат на выборах, выступила с некоторыми предложениями для дискуссий. Почему “АКУМ” столь категоричны – это другой вопрос. Но было очень четкое решение Республиканского совета, – сказал он.

Глава государства также отметил, что неофициальные переговоры социалисты и “АКУМ” не ведут, и поделился своим видением на этот счет.

– Мое мнение таково: до тех пор, пока правые партии не готовы начать переговоры о создании функционального парламентского большинства и функционального, а не миноритарного правительства, нет смысла создавать рабочие группы и вести формальные или неформальные дискуссии, – сказал он.