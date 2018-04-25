Додон подвел итоги встречи с Красносельским (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы провел сегодня, 25 апреля, встречу с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским. Беседа состоялась в Бендерах.

Как отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон, в ходе беседы стороны откровенно обсудили ряд актуальных вопросов текущего взаимодействия – сначала тет-а-тет, затем в расширенном составе.

– Обменялись мнениями по реализации инициативы от 4 января 2017 года, известной как «пакет из 8 пунктов». Условились оказывать содействие в поиске компромиссных решений по оставшимся пунктам из предложенного пакета. Обратили особое внимание на необходимость приложения дополнительных усилий по реальному обеспечению свободного передвижения людей между двумя берегами Днестра. Обсудили ситуацию вокруг совместной миротворческой операции на Днестре, являющейся гарантией мира и безопасности граждан и значимой составной частью политического диалога. Сошлись во мнении о необходимости приложить ощутимые обоюдные усилия для стабильного функционирования миротворческой миссии и её руководящего органа в лице Объединенной Контрольной Комиссии в соответствии с Соглашением от 21 июля 1992 года, – перечислил некоторые итоги беседы молдавский президент.

Также Игорь Додон и Вадим Красносельский выразили поддержку всем участникам Совместной миротворческой операции в Зоне Безопасности и признательность Российской Федерации за деятельность российского миротворческого контингента, эффективное и бесперебойное функционирование миротворческой миссии, за прилагаемые усилия по поддержанию мира на Днестре. В данном контексте была подчеркнута необходимость реализации мер, нацеленных на нормализацию работы делегации России в полном составе в рамках ОКК.

Стороны также высказались против призывов некоторых внешних сил о переформатировании миротворческой операции в отрыве от процесса достижения всеобъемлющего политического урегулирования приднестровской проблемы исключительно мирными средствами.

– Я подтвердил свою позицию о том, что открывшиеся пункты совместного молдавско-украинского таможенного контроля на приднестровском участке границы не должны оказывать негативного влияния на жителей и экономических агентов Приднестровья. Мы сошлись во мнении о важности двустороннего диалога на высшем уровне для проведения комплексной работы по урегулированию актуальных проблем в миротворческой, социально-экономической, гуманитарной и других сферах, – подвел итоги важной встречи Игорь Додон.

Отметим, что в последний раз Игорь Додон и Вадим Красносельский встречались год назад.