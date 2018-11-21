Додон подвел итоги первого дня визита в РФ: Будем шаг за шагом восстанавливать стратегическое партнерство (ВИДЕО)

Додон подвел итоги первого дня визита в РФ: Будем шаг за шагом восстанавливать стратегическое партнерство (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон назвал прошедший день хорошим и историческим. 

В частности, глава государства отметил свою встречу с Председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным, а также выступление с трибуны законодательного органа России – это произошло впервые за 27 лет независимости Молдовы.

– Будем шаг за шагом восстанавливать стратегическое партнерство с этой великой державой. Никому не удастся разрушить наши братские духовные, культурные и экономические связи, которые наши народы строили веками, – отметил он. 

Коротко о том, каким был первый день визита, в видеозаписи ниже:

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