Додон подвел итоги двухдневного визита в Россию

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Глава государства завершил свой двухдневный рабочий визит в РФ, в рамках которого он провел встречи со многими российскими чиновниками. Как рассказал на брифинге по прилету Додон, целями поездки было обсудить повестку двусторонних отношений Молдовы и России и найти решение для транзита молдавских товаров на российский рынок.

– Хочу вам сказать, что в результате переговоров с Владимиром Путиным, мы пришли к договоренности, что, начиная со вчерашнего дня, все товары, произведенные в РМ, которые будут пересекать территорию Украины, будут беспрепятственно приняты в Российской Федерации. Хочу вам напомнить, что с 1 января 2019 года на 5 категорий товаров, в особенности, на винодельческую и консервную продукцию, а также фрукты и овощи, были отменены таможенные пошлины. Это значит, что молдавские производители сэкономят примерно более полумиллиарда леев, – рассказал президент.

Игорь Додон также обсудил с Владимиром Путиным вопрос доставки в Молдову первой партии специализированной техники для муниципалитетов нашей страны, которую Россия передаст в качестве безвозмездной помощи. Ожидается, что первые 12 “КамАЗов” прибудут в республику на следующей неделе и будут переданы различным населенным пунктам по всей республике, в том числе Кишиневу.

Кроме того, в рамках встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко была достигнута договоренность об организации в марте этого года в Молдове форума с участием представителей регионов Российской Федерации, ранее подписавших соглашения о сотрудничестве с районами РМ.