Додон подвел итоги беседы с Эрдоганом (ФОТО)

Сегодня, 17 октября, состоялась официальная церемония встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и первой леди Турции Эмине Эрдоган перед отремонтированным зданием Администрации Президента Республики Молдова.

После церемонии прошла встреча с турецким лидером с глазу на глаз, затем – заседание в расширенном составе. В ходе этих встреч были обсуждены многочисленные вопросы двусторонних отношений, внутренней и внешней политики Республики Молдова, проблемы региональной безопасности, отметил на своей странице в соцсети президент.

– С целью укрепления молдо-турецкого партнерства подписали Совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве между Молдовой и Турцией. Сегодня было также принято решение о создании Совета по стратегическому сотрудничеству, поскольку Турция является стратегическим партнером Республики Молдова и всегда содействовала укреплению нашей государственности, – подчеркнул он.

Додон отметил, что вместе с турецким коллегой в ходе брифинга для прессы стороны с удовлетворением констатировали очень динамичное развитие двусторонних отношений между Молдовой и Турцией в различных областях. Например, объем торговли в январе – августе 2018 года составил 271 млн. долларов, что на 7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

– В то же время мы поставили цель довести объем внешней торговли до 500 млн. долларов, а через несколько лет – преодолеть отметку в 1 млрд. долларов. Отмечу при этом, что в Молдове действуют 1300 компаний с турецким капиталом, чей совокупный объем инвестиций составляет 25 млн. долларов, – сообщил он.

Президент напомнил, что в политической и дипломатической сфере наши страны сотрудничают на двустороннем и международном уровне, демонстрируя повышенный интерес к углублению диалога. Подтверждением этого служит тот факт, что предыдущий официальный визит Президента Турции состоялся в 1994 году.

– Поэтому считаю сегодняшнее событие историческим днем для нашей страны, – написал глава государства.

Игорь Додон выразил Президенту Турции благодарность за помощь, предоставленную Республике Молдова, особенно Гагаузской автономии, в социальной, культурной, гуманитарной и других областях, отметив, что гагаузский народ играет особую роль в молдо-турецких отношениях и, кроме того, служит надежной опорой нашей государственности. Глава государства также добавил, что за 26 лет дипломатических отношений Турция оказала Республике Молдова помощи на 80 млн. долларов, и только в нынешнем году она составила 20 млн., в том числе в Гагаузии.

– Я обратился к Президенту Турции с просьбой отправить в Республику Молдова копию меча молдавского господаря Святого Штефана Великого, поскольку нынешний год объявлен в Молдове годом Штефана Великого. В знак высокой оценки особых заслуг господина Эрдогана перед Республикой Молдова я принял решение вручить ему высшую государственную награду – Орден Республики. Затем мы вместе с турецким гостем открыли табличку по случаю сдачи в эксплуатацию здания Администрации Президента и посадили во дворе два дерева. Напоминаю, что реконструкция здания была осуществлена по моей просьбе Правительством Турции через Агентство TIKA, – подытожил президент.