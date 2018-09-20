Додон поделился ожиданиями от предстоящего Молдо-российского экономического форума (ВИДЕО)

Мероприятие подобного рода пройдет впервые за последние 10 лет отношений Молдовы и России, отметил глава государства.

По его словам, всего в форуме примут участие около 500 бизнесменов. Российские гости, а их будет несколько сотен, уже начали прибывать в молдавскую столицу.

– Знаю, что есть уже конкретные проекты, о которых будет объявлено на этом форуме. Я ожидаю подписание соглашений об инвестировании в РМ десятков или сотен миллионов долларов в ближайшее время. Очень хочу добиться разблокирования российского рынка для всех молдавских производителей и чтобы российские инвесторы более активно приходили в Молдову, – сказал он.

Напомним, что Молдо-российский экономический форум откроется сегодня, 20 сентября, в Кишиневе.