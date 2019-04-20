Додон: Поддержка национального спорта, сохранение культуры и традиций – мой ключевой приоритет (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Поддержка национального спорта, сохранение культуры и традиций – мой ключевой приоритет (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон принял участие в открытии Спортивно-музыкального фестиваля «Hai Haiduci» на территории этнокультурного комплекса «Vatra». Мероприятие организовано под патронатом Президента Республики Молдова и посвящено Году семьи.

Глава государства приветствовал участников соревнований и гостей фестиваля и пожелал им успехов и здоровья. Затем вместе с ведущими он дал старт трейловому велозаезду на дистанцию 30 км. Додон подчеркнул, что поддержка национального спорта, сохранение нашей культуры и традиций остаются одним из ключевых приоритетов администрации президента.

Сегодня же прошли экскурсии на квадроциклах по молдавским Кодрам, курсы альпинизма, слеклайна и другие развлечения для детей. День завершился концертом и фейерверком.

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