Додон: Поддержка граждан всегда будет моим приоритетом!

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Администрация главы государства приветствует тот факт, что законодательные инициативы президента страны, призванные повысить уровень социальной защиты граждан с низкими доходами, поддерживаются не только парламентом, но и правительством. Об этом на своей странице в соцсети написал советник президента Ион Кику. Накануне премьер Майя Санду сообщила на частном телеканале о некоторых решениях, которые предстоит принять правительству, после того, как с данными идеями выступил глава государства.

В связи с этим Кику напомнил, что в последнее время администрация главы государства направила парламенту на изучение и утверждение ряд социальных проектов, в том числе:

Проект об индексации пенсий два раза в год, который был принят парламентом 15 августа в первом чтении; Проект, выдвинутый президентом 11 сентября, который предусматривает расширение числа потенциальных получателей помощи, выделяемой государством в холодный период года, на примерно 50 тысяч человек. В то же время глава государства выступил за увеличение размера этой помощи с 350 до 550 леев в месяц, что будет означать более существенную поддержку для примерно 200 тысяч граждан. Также 11 сентября был выдвинут еще один законопроект, который предусматривает, что в случае преждевременной кончины получателя пенсии, государство будет гарантировать в течение 5 лет с момента выхода на пенсию выплату его пособия оставшимся в живых жене или мужу бенефициара.

Стоит отметить, что второй и третий проекты уже были утверждены большинством комиссий и будут рассмотрены парламентом в ближайшие дни. Кроме того, продолжаются консультации по поводу других объявленных Игорем Додоном социальных инициатив. Как отметил Кику, все эти проекты будут отражены в бюджетных законах, проекты которых на данный момент разрабатываются профильными министерствами.

На своей странице в соцсети глава государства также отметил, что поддержка граждан всегда была, остается и будет приоритетом его деятельности.

– Поддержка граждан – приоритет моей деятельности. Социальные инициативы, которые я представил парламенту в последнее время, помогут нашим наиболее социально уязвимым согражданам, – подчеркнул Игорь Додон.