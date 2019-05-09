Додон почтил память погибших за освобождение Молдовы воинов на мемориале “Вечность” (ВИДЕО)

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Этим утром президент Молдовы Игорь Додон принял участие в церемонии, посвященной Дню победы и памяти героев, павших за независимость Родины, прошедшей на Мемориале воинской славы “Вечность”. Глава государства вместе со своими советниками возложил цветы к Вечному огню, поприветствовал присутствовавших на мероприятии ветеранов и почтил минутой молчания память тех, кого сегодня с нами больше нет.

Игорь Додон напомнил, что в этом году мы отмечаем 75 лет со дня освобождения Молдовы. Это юбилейный год, а потому глава государства запустил ряд инициатив по этому поводу.

– Сегодня, 9 мая, традиционно отмечается День Победы, поэтому мы здесь, на мемориале. Сегодня состоятся Марш Победы и “Бессмертный полк”. На протяжении всего дня будут проходить мероприятия по случаю праздника, концерт. В последующие месяцы также будут мероприятия. Хочу напомнить, что 24 августа мы отмечаем освобождение Кишинева. Планируем мероприятия и на это число, – сказал он.