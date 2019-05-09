Додон почтил память погибших за освобождение Молдовы воинов на мемориале “Вечность” (ВИДЕО)

Додон почтил память погибших за освобождение Молдовы воинов на мемориале “Вечность” (ВИДЕО)

Этим утром президент Молдовы Игорь Додон принял участие в церемонии, посвященной Дню победы и памяти героев, павших за независимость Родины, прошедшей на Мемориале воинской славы “Вечность”. Глава государства вместе со своими советниками возложил цветы к Вечному огню, поприветствовал присутствовавших на мероприятии ветеранов и почтил минутой молчания память тех, кого сегодня с нами больше нет. 

Игорь Додон напомнил, что в этом году мы отмечаем 75 лет со дня освобождения Молдовы. Это юбилейный год, а потому глава государства запустил ряд инициатив по этому поводу.

– Сегодня, 9 мая, традиционно отмечается День Победы, поэтому мы здесь, на мемориале. Сегодня состоятся Марш Победы и “Бессмертный полк”. На протяжении всего дня будут проходить мероприятия по случаю праздника, концерт. В последующие месяцы также будут мероприятия. Хочу напомнить, что 24 августа мы отмечаем освобождение Кишинева. Планируем мероприятия и на это число, – сказал он.

 

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