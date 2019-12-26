Додон: Почти все активы участников “кражи века” были арестованы. Отслеживаем денежные потоки и за пределами страны (ВИДЕО)

В рамках “прямой линии” на “Первом в Молдове” Игорь Додон отметил и на вопрос по поводу возвращения денег из украденного миллиарда.



– По этому вопросу у нас твердая позиция. Почти все активы участников кражи были заблокированы или арестованы. Их имущество выставлено на продажу, деньги уже поступают в бюджет. 2 млрд леев уже поступили, ждем еще 2-3 млрд. Самая большая проблема в том, что большая часть суммы была выведена за пределы страны, и теперь мы отслеживаем денежные потоки участников кражи за пределами страны – то, что не делало предыдущее правительство. Они все купили дома, открыли бизнес и так далее. Мы это взяли под контроль, чтобы как можно скорее вернуть эти деньги домой. Думаю, половину этой суммы можно очень быстро вернуть путем ареста активов и выставления их на продажу, – сказал Игорь Додон.