Додон поблагодарил Россию и Китай за помощь: Мы всё преодолеем, если будем держаться вместе! (ВИДЕО)

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“Нам удастся преодолеть все трудности, если мы будем держаться вместе и помогать друг другу”. В этом уверен глава нашего государства. Игорь Додон поблагодарил Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику за оказываемую нашей стране важную и своевременную помощь в борьбе с коронавирусом. Глава государства лично встретил сегодня медицинский груз из Китая, который был доставлен в Молдову на бесплатно предоставленном Россией самолете.

Речь о партии общим весом порядка 53 тонн. Это медицинские маски, защитные экраны, медикаменты и другие необходимые для борьбы с коронавирусом материалы.

– Это очень важный для нас груз. У нас был госзаказ, и еще около 20 предприятий приняли решение помочь Молдове в этот тяжелый период. Мы договорились с Российской Федерацией об обеспечении доставки этого груза. Хочу поблагодарить руководство России, наших друзей из Китая за то, что сегодня этот груз удалось доставить в Молдову, – сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что “сегодня весь мир сталкивается с этой пандемией, но мы пройдем через всё это, только если будем помогать друг другу”.

– Сегодня нам помогли Российская Федерация, Китай, и я уверен, что нам удастся преодолеть эти трудности, если будем держаться вместе. Большое спасибо России и Китаю и тем нескольким десяткам экономических агентов, которые приняли решение помочь нам в этой ситуации! – отметил Игорь Додон.

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