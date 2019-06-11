Додон поблагодарил посла Швейцарии за официальную поддержку этой страны нового парламентского большинства и правительства в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня провел встречу с Гийомом Шойером, Послом Швейцарской Конфедерации в Республике Молдова, в связи с завершением его миссии в Кишиневе. В ходе беседы стороны затронули множество вопросов, касающихся ситуации во внутренней и внешней политике страны, а также нынешнего состояния молдавско-швейцарских отношений.

– Поблагодарил швейцарскую сторону за официальную поддержку нового парламентского большинства и нового правительства, добавив, что это очень важно для нас. Отметил, что Молдова проходит достаточно важный этап, который даст новые возможности для развития. Подчеркнул, что мы приложим все усилия, чтобы избежать дестабилизации в ходе этого процесса, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Кроме того, глава государства выразил признательность за отличное взаимодействие с господином Шойером на протяжении трех лет его миссии. Игорь Додон высоко оценил вклад дипломата в укрепление молдавско-швейцарских отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес, и его поддержку, оказанную при реализации множества проектов.

– Выразил уверенность в том, что эти дружеские отношения будут укрепляться и с приходом нового посла, а двусторонний диалог обретет дополнительную динамику по всем направлениям взаимовыгодного сотрудничества, – подытожил президент.