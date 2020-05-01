Додон поблагодарил Йоханниса и народ Румынии за оказанную Молдове помощь в борьбе с коронавирусом

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“Друзья познаются в беде!”. Игорь Додон поблагодарил народ Румынии и лично президента соседней страны Клауса Йоханниса за содействие, оказанное Молдове в борьбе с коронавирусом.

Речь идет о гуманитарной помощи на сумму 3,5 млн евро. В лот вошли 500 тысяч масок, 500 тысяч защитных костюмов и партия медикаментов. Президент также высоко оценил прибытие в нашу страну румынских врачей для оказания помощи молдавским специалистам в борьбе с Covid-19.

– Как я отметил и в рамках передачи “Президент отвечает”, в эти сложные времена мы особо ценим поддержку от соседей и партнеров РМ, так как осознаем, что и эти страны переживают трудный период. Знаю, что Румыния всегда была рядом с нами, а наши государства многое связывает, – отметил Додон.

Он также подчеркнул, что поистине важно, чтобы диалог между Молдовой и Румынией акцентировался на благосостоянии и безопасности наших сограждан, а не на геополитике.

– А такие моменты показывают нам, что наши братья из-за Прута отзывчивы, что они действительно стратегические партнеры Республики Молдова, и мы, со своей стороны, продолжим выступать за консолидацию этих хороших отношений во всех областях, – подытожил он.

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