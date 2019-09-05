Додон поблагодарил европейских парламентариев за поддержку новой власти в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон встретился в Брюсселе и с Председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли. Глава государства поблагодарил европейских парламентариев за поддержку парламентского большинства и правительства Молдовы.

– Заверил господина спикера в том, что руководство страны продолжит имплементацию Соглашения об ассоциации и выполнение структурных реформ. В связи с этим отметил, что Республика Молдова выступает за активизацию диалога с Европейским союзом и укрепление демократических институтов в стране, что предполагает борьбу с коррупцией, тщательное расследование банковской аферы, реформу юстиции и т.д. Кроме того, выразил уверенность в том, что консолидированная позиция президента, парламента и премьер-министра по внутренней и внешней повестке страны даст новый импульс сотрудничеству с нашими внешними партнерами, включая Европейский парламент, – отметил Игорь Додон.

В этом же контексте он с удовлетворением констатировал продуктивный диалог между Давидом-Марией Сассоли и Председателем Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный в ходе ее июльского визита в Брюссель.