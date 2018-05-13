Додон поблагодарил DoReDos и Филиппа Киркорова за успех Молдовы на “Евровидении-2018”

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил группу DoReDos с успешным выступлением в Лиссабоне в финале “Евровидения-2018”.

Глава государства отметил, что своим выступлением музыканты подарили всем гражданам Молдовы прекрасные ощущения и возможность почувствовать гордость за свою страну.

– Рад, что ваш талант и мастерство получили достойную оценку, в том числе в виде диплома «За лучшую постановку номера». Отдельные слова благодарности выражаю моему другу, Народному артисту РФ Филиппу Киркорову, который был рядом, подбадривал и поддерживал молдавских исполнителей в течение всего музыкального конкурса Eurovision–2018. Ждем Вас в гости! – написал Додон на своей странице в соцсети.

Напомним, представлявшая Молдову группа DoReDos успешно выступила на ежегодном песенном конкурсе, завоевав симпатии жителей многих стран Европы и войдя в топ-10 “Евровидения-2018”.