Додон: Победить узурпаторов власти народу Молдовы помогли международные партнеры

Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил ЕС, Россию и США, а также другие страны, оказавшие помощь в преодолении политического кризиса в стране. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя заявление спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, вице-премьера Дмитрия Козака, который отметил общую позицию России, США, ЕС по поддержке демократического процесса в стране.

– Победа молдавского народа над узурпаторами власти в нашей стране была бы невозможна без консолидированной позиции наших международных партнеров, которые однозначно встали на сторону демократии, поддержав президента, легитимный парламент и легитимное правительство. Особую роль здесь сыграли Россия, США и ЕС. Во многом благодаря их давлению был осуществлен мирный переход власти, обошлось без насилия. У нашей страны появился шанс на нормальное развитие, – сказал глава государства.

Вместе с тем он заметил, что “эта победа – не окончательная”.