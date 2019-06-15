Додон: Победить узурпаторов власти народу Молдовы помогли международные партнеры

Додон: Победить узурпаторов власти народу Молдовы помогли международные партнеры

Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил ЕС, Россию и США, а также другие страны, оказавшие помощь в преодолении политического кризиса в стране. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя заявление спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, вице-премьера Дмитрия Козака, который отметил общую позицию России, США, ЕС по поддержке демократического процесса в стране.

– Победа молдавского народа над узурпаторами власти в нашей стране была бы невозможна без консолидированной позиции наших международных партнеров, которые однозначно встали на сторону демократии, поддержав президента, легитимный парламент и легитимное правительство. Особую роль здесь сыграли Россия, США и ЕС. Во многом благодаря их давлению был осуществлен мирный переход власти, обошлось без насилия. У нашей страны появился шанс на нормальное развитие, – сказал глава государства.

Вместе с тем он заметил, что “эта победа – не окончательная”.

– Впереди еще много работы по демонтажу машины подавления, созданной прежними властями. Во многом она держалась за счет спекуляций и грязной пропаганды на противоречиях, возникших в последнее время в нашем регионе между Россией и Западом. В непростой ситуации, в которой оказалась наша страна, мы и дальше надеемся на такую консолидированную помощь наших международных партнеров. В том числе и в решении нашей главной проблемы – восстановлении территориальной целостности нашей страны, – добавил Игорь Додон. 

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