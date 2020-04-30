Додон: По истечении срока действия ЧП озвучим широкий пакет предложений для каждой отрасли экономики (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государств продолжает рабочие встречи с представителями различных секторов национальной экономики. Сегодня Игорь Додон побеседовал с руководителями строительных компаний.

Президент отметил, что от пандемического кризиса пострадали все сферы социально-экономической жизни страны, и строительная отрасль не стала исключением. В частности, в ходе встречи были затронуты две основные проблемы: осуществление строительных работ и наличие заказов. В этом контексте Игорь Додон подчеркнул, что восстановление экономики будет небыстрым и спрос на недвижимость восстановится тоже нескоро.

– В связи с этим предложил собеседникам озвучить их проблемы и соответствующие просьбы к государству. Добавил, что по истечении срока действия чрезвычайного положения руководство страны озвучит широкий пакет предложений для каждой отрасли экономики, которые будут направлены в парламент в качестве законодательной инициативы,- подчеркнул глава государства на своей странице в соцсети.

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