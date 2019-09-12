Додон: По инвестициям в аэропорт будет проведен аудит. Есть подозрение, что вложений не было (ВИДЕО)

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По итогам заседания Высшего совета безопасности Игорь Додон сообщил, что было принято решение провести аудит инвестиций в Международный аэропорт Кишинева компанией “Авиа Инвест”. Напомним, что это было одним из обязательств фирмы при заключении соглашения о сдаче ей аэропорта в концессию.

– Есть подозрения, что этих инвестиций не было. Государство должно было провести этот аудит, но за последние годы ничего не сделало в этом отношении. Никто в этом не был заинтересован, – сказал Додон.