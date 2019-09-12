Додон: По инвестициям в аэропорт будет проведен аудит. Есть подозрение, что вложений не было (ВИДЕО)

Додон: По инвестициям в аэропорт будет проведен аудит. Есть подозрение, что вложений не было (ВИДЕО)

По итогам заседания Высшего совета безопасности Игорь Додон сообщил, что было принято решение провести аудит инвестиций в Международный аэропорт Кишинева компанией “Авиа Инвест”. Напомним, что это было одним из обязательств фирмы при заключении соглашения о сдаче ей аэропорта в концессию. 

– Есть подозрения, что этих инвестиций не было. Государство должно было провести этот аудит, но за последние годы ничего не сделало в этом отношении. Никто в этом не был заинтересован, – сказал Додон. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md