Додон: Планируется участие Дмитрия Козака в Молдавско-российском экономическом форуме

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В предстоящие недели повестка мероприятий в двусторонних молдавско-российских отношениях обещает быть весьма насыщенной. В частности, в молдавской столице пройдет ряд важных событий, в том числе с участием высоких российских гостей. Об этом Игорь Додон заявил журналистам.

Глава государства напомнил, что 19-20 сентября в Кишиневе, впервые после трехлетнего перерыва, состоится заседание Молдавско-российской межправительственной комиссии. Кроме того, 20-21 сентября, также в молдавской столице, пройдет второй Молдавско-российский экономический форум, в котором, по словам Додона, планируется участие и вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

– Я очень надеюсь, что в сентябре, как и было запланировано, состоится визит министра иностранных дел Молдовы в Москву. И, как я уже говорил и госпоже премьер-министру, надеемся, и наши коллеги из Москвы ждут официального или рабочего визита главы кабинета министров в российскую столицу, – сказал он.