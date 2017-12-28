Додон: Плахотнюки приходят и уходят, а Молдова остается (ВИДЕО)

Глава государства отметил, что временное отстранение президента от обязанностей для назначения нужного министра произошло в этом году впервые за 26 лет независимости Республики Молдова.

Когда есть институт президентства, который они контролировать не могут, в идеале нужно сесть за стол переговоров и договориться – по кандидатурам министров, по законам, по отношению к которым я выступил категорически против. И так было всегда все эти 26 лет. Это и есть государство – нужен баланс. Но они приняли решение, что если президент против, то нужно его обойти. Для этого у них есть “пацаны” в Конституционном суде, а они всегда по стойке “смирно” – что сказали в офисе ДПМ, то они под роспись и делают, – посетовал президент.

Глава государства отметил, что это опасный прецедент, который ударит по его авторам. Однако несмотря ни на что, Игорь Додон не намерен идти на уступки правительству, в первую очередь, в том, что касается назначений министрами Юрия Лянкэ, Кирилла Габурича и Александра Тэнасе.

Они создают прецедент, который ударит по ним. Мы же все это не забудем. И народ это не забудет. Будет другое парламентское большинство. Потому что Плахотнюки приходят и уходят…так же, как Филипы, Канду, Додоны…а Молдова остается, и Конституция, и законы, и народ остается, который все это помнит, – добавил он.