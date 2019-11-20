Додон: Плахотнюк может вернуться в Молдову только в наручниках. Других вариантов нет

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Ни одно из возбужденных дел по факту громких преступлений в нашей стране не будет закрыто. Все расследования будут доведены до логического конца, а виновные – ответят по закону. Это касается и бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, заявил в рамках программы на общественном телеканале президент Игорь Додон.

– Есть возбужденные уголовные дела, есть позиция НАЦ, он объявлен в международный розыск. Поэтому Плахотнюк может вернуться в страну только в наручниках. Других вариантов нет. И я думаю, что рано или поздно это случится. Я бы хотел, чтобы произошло как можно быстрее: в следующие недели – месяцы. Но это зависит от сотрудничества с внешними партнерами, и от того, как быстро мы будем двигаться с генеральным прокурором и так далее. Мы не можем позволить себе терять время, – сказал он.

Игорь Додон также заверил в том, что ни одно из дел, возбужденных в последнее время по факту кражи миллиарда, приватизаций и других преступлений, не будет закрыто. Все расследования будут доведены до логического завершения, отметил он, добавив, что люди ждут справедливости, и власти должна оправдать в том числе и это ожидание граждан.