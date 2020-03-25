Додон: Пик может быть в следующие 10-14 дней. Важно, чтобы не было тяжелых случаев

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В последующие недели число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове может вырасти. Власти готовы к этому, отметил в рамках передачи на общественном телеканале президент Игорь Додон. Вместе с тем, он подчеркнул, что важно, чтобы это были не тяжелые случаи.

– Тяжелые случаи могут частично заблокировать систему здравоохранения, потому что для них нужны аппараты ИВЛ. Из 145 человек, у которых подтвердили коронавирус, до сих пор они понадобились только двум людям, – сказал президент.

Игорь Додон отметил, что на данный момент только в Кишиневе есть более 500 таких аппаратов, но их число растет благодаря вкладу экономических агентов и внешних партнеров.

– Мы осознаем, что число инфицированных возрастет, но важно, чтобы не было тяжелых случаев. Наиболее подвержены пожилые люди, именно поэтому мы просим их не выходить из дома в последующую неделю – 10 дней, пока будет пик эпидемии – по нашему мнению, он может быть в предстоящие 10-14 дней. Чтобы исключить этот риск, мы приняли решение, чтобы пенсии приносили на дом, – сказал он.

Глава государства также напомнил, что НАРЭ запретило поставщикам услуг отключать их или штрафовать граждан за просрочку оплаты счетов. Игорь Додон считает, что эти меры возымеют положительный эффект. Говоря о том, что может быть далее, президент отметил, что многие страны запретили выходить из дома всем гражданам, вне зависимости от возраста. Глава государства надеется, что до этого этапа в нашей стране не дойдет.

– В этих странах каждый, кто выходит, должен предоставить справку, куда он идет. Это следующий этап, к которому мы очень не хотим переходить. Надеемся, что уже принятых, довольно жестких, ограничительных мер будет достаточно, но если придется, мы готовы и к этому, – сказал он.

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