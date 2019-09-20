Додон: Первостепенная задача – вернуть объём двусторонней торговли с Россией на уровень до 2014 года (ФОТО, ВИДЕО)

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Совместно с вице-премьером РФ, специальным представителем Президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком президент Молдовы Игорь Додон принял участие в заседании Молдавско-российского экономического совета, которое состоялось в рамках открывшегося в Кишиневе экономического форума двух стран.

Глава государства поблагодарил российских гостей за интерес к Республике Молдова и желание оказать содействие развитию экономики нашей страны. Кроме того, он отметил высокий уровень организации мероприятия и добавил, что нынешний Форум собрал около тысячи представителей деловых кругов Молдовы и России, что намного больше прошлогоднего количества.

– Приветствовал решения, принятые ранее на заседании Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Считаю это событие значительным шагом вперёд в процессе полного восстановления стратегических отношений между нашими странами. В то же время наша первостепенная задача – вернуть объём двусторонней торговли с Россией на уровень до 2014 года. С этой целью необходимо провести большую техническую работу для приведения нашей продукции к существующим стандартам, – отметил президент.