Додон: Первой с конкретной помощью пришла Россия, и я благодарен за это Путину

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“После Москвы на помощь пришли и другие партнеры — мы получили кредит от фонда, затем и ЕС объявил, что готов предоставить 100 млн евро. Мы признательны всем, но первой с конкретной помощью пришла Россия, и за это я благодарен ее президенту”. Об этом в комментарии для ТАСС заявил Президент Республики Молдова Игорь Додон.

Глава государства отметил, что “против российского кредита выступили те, кто последние десять лет был у власти в составе правящей коалиции проевропейских партий”.

– Это они брали многочисленные займы, в том числе и на строительство дорог, и разворовывали их. Это они украли миллиард долларов из банков страны, за что нашу страну подвергли резкой критике за рубежом. А теперь они же громче всех кричат “держи вора!”, — отреагировал на это президент.

Он убежден, что оппозиция подняла шум не из-за условий соглашения с РФ, а предстоящих выборов.

– Для них чем хуже в стране — тем лучше. Они убеждали людей, что мы не справимся с пандемией, что у нынешней власти нет поддержки ни на Западе, ни на Востоке, что денег нам не дадут, что не будет ни зарплат, ни пенсий. И тогда они бы вывели своих сторонников на улицы, чтобы дестабилизировать ситуацию, спровоцировать досрочные парламентские выборы и на этом фоне вернуться к власти. А мы справляемся. И получили помощь и от РФ, и от МВФ, и от ЕС, что разрушает их планы, — отметил Додон.

При этом он не исключил, что за действиями оппозиции стоит бежавший после прошедшей в прошлом году смены власти в стране бывший лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк, пишет ТАСС.

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