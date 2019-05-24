Додон: Период с 3 по 7 июня будет решающим (ВИДЕО)

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Самым важный период, который определит, как будет дальше развиваться политическая ситуация в стране, предстоит с 3 по 7 июня. Так считает президент Игорь Додон. Глава государства практически уверен, что Конституционный суд постановит, что три месяца, по окончании которых он имеет право распустить парламент, истекают 9 июня.

Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале.

– В этом случае с 3 по 7 июня будет принято окончательное решение: создается власть или нет. Именно этот период будет решающим, – считает президент.

В данной связи глава государства отметил, что в ближайшие дни проведет неформальную беседу со всеми депутатами ПСРМ, и не исключил, что в начале июня, не позднее 4 числа, состоится заседание Республиканского совета Партии социалистов.

– Мы на финишной прямой и должны принять окончательное решение: “АКУМ” не принял наши предложения, поэтому идем на досрочные, как это будет происходить и так далее. Предпосылок для проведения дискуссий с ДПМ я не вижу. Демократы хотят править самостоятельно, они ведут себя, как “АКУМ”: “Дайте нам все, потому что мы самые умные и красивые”, – добавил Додон.

Напомним, на этой неделе Игорь Додон обратился в Конституционный суд Молдовы. Глава государства хочет узнать, когда начался отсчет 3 месяцев, по истечении которых он может распустить парламент: с 9 марта, когда КС утвердил результаты выборов, или с 21 числа, когда состоялось учредительное заседание законодательного органа. Однако Игорь Додон отметил, что, скорее всего, у прошедших в парламент партий осталось всего 2 недели, чтобы найти общий язык и создать большинство. В противном случае глава государства будет вынужден распустить законодательный орган.