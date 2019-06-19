Додон: Переговоры с РФ о дальнейших поставках газа в Молдову должны начаться в срочном порядке (ВИДЕО)

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Вопрос поставки природного газа в РМ после 1 января 2020 является чрезвычайно важным, так как есть риск возникновения трудностей с его транзитом через территорию Украины. Об этом журналистам заявил президент страны Игорь Додон, отметив, что решение этого вопроса входит в компетенцию правительства, однако он готов оказать всю необходимую поддержку кабинету министров, учитывая его личные связи с руководством РФ и “Газпрома”.

– Мы должны рассматривать все возможные источники поставки газа. Мы должны учитывать все возможные формулы, чтобы не было проблем с поставками газа, начиная с 1 января 2020 года. Конечно же, в срочном порядке должны начаться переговоры с РФ, чтобы мы решили, что делаем дальше, – сказал он.