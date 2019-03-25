Додон: Переговорная площадка, которую предоставляет президент, может создать условия для выхода из сложного положения (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Франции в Республике Молдова Паскалем Лё Дёнффом. Стороны обменялись мнениями по вопросам углубления двусторонних отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес.

– Поздравил господина посла с победой сборной Франции в отборочном матче Евро-2020, который прошел 22 марта на стадионе «Зимбру». Отметил также достойную игру сборной Молдовы, и в то же время выразил благодарность французской команде за серьезное и уважительное отношение к молдавским игрокам, – отметил Игорь Додон по итогам проведенной встречи на своей странице в соцсети.

Глава государства и дипломат обсудили также возможные сценарии развития внутриполитической ситуации в Республике Молдова после начала работы парламента нового созыва. В связи с этим Додон сообщил французскому дипломату о намерении пригласить в ближайшее время лидеров трех политических сил (ПСРМ, ДПМ, блок АКУМ) по отдельности для проведения переговоров по формированию парламентского большинства.

– Считаю, что переговорная площадка, которую предоставляет президент, может создать условия для выхода из сложного положения, связанного с неясными перспективами конфигурации власти, – добавил Додон.