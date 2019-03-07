Додон: Переданные Россией КАМАЗы – знак особого уважения к нашей стране (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Переданные Россией КАМАЗы – знак особого уважения к нашей стране (ФОТО, ВИДЕО)

Рабочая поездка президента на юг Молдовы завершилась посещением двух районов – Тараклийского и Бессарабского. Здесь вместе с российским послом Олегом Васнецовым глава государства передал местным администрациям два последних автомобиля КАМАЗ, подаренных Российской Федерацией.

– Эти многофункциональные автомобили предназначены для дорожных и коммунальных служб. Считаю эту поддержку знаком особого уважения к нашей стране со стороны России, нашего стратегического партнера, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

Таким образом, на уходящей неделе 12 КАМАЗов были переданы администрациям городов и районов Молдовы: два автомобиля Кишиневу и по одному Бельцам, Окнице, Бричанам, Купчинь, Флорештам, Сорокам, Комрату, Конгазу, Тараклии и Бессарабке.

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