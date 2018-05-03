Додон передал Влах ключи от одного из подаренных Лукашенко тракторов (ФОТО)

Додон передал Влах ключи от одного из подаренных Лукашенко тракторов (ФОТО)

Глава государства совершает рабочий визит в Гагаузии для участия в различных мероприятиях, среди которых открытие нескольких спортивных площадок и отделения терапии в одной из районных больниц, посещение одной из церквей, а также нескольких детских садов, получивших помощь со стороны фонда первой леди.

Первым мероприятием с участием президента стала передача башкану Гагаузии Ирине Влах ключей от одного из тракторов, подаренных нашей стране президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

– Ирина Влах искренне поблагодарила президента Лукашенко и белорусский народ за подарок, и отметила, что полученный трактор очень пригодится для выполнения работ в коммунальном хозяйстве региона, – подчеркнул на своей странице в соцсети Додон. 

Напомним, что в ответ на приглашение главы государства Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил с официальным визитом нашу страну 18-19 апреля. В ходе визита глава белорусского государства передал в дар населенным пунктам Республики Молдова пять тракторов и две единицы спецтехники.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md