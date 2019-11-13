Додон: Перед тем, как аннулировать результаты конкурса, Санду вызвала каждого из 4 кандидатов в генпрокуроры в свой кабинет (ВИДЕО)

0

Реформа юстиции должна быть продолжена, а в том, что касается избрания генерального прокурора, есть два варианта развития событий. Об этом в рамках программы на общественном телеканале заявил президент Игорь Додон.

– У нас два решения. Первое: Министерством юстиции объявляется новый конкурс на основе закона, который сейчас действует. Для этого нужно новое правительство, другой министр юстиции. В этом случае объявляется новый конкурс, выбирается и предлагается в соответствии с процедурой. Или, второй вариант, возвращаемся к тому конкурсу, который был аннулирован. И результаты этого конкурса передаются дальше. Это будет решать новое правительство, – сказал он.

Говоря о 4 кандидатах, которые были отобраны по результатам аннулированного Минюстом конкурса, Игорь Додон отметил, что, в отличие от Майи Санду, которая вызвала каждого в свой кабинет, он с ними не общался.

– Это произошло после того, как завершился конкурс, и до его аннулирования. Она поговорила с каждым лично. Может, эта информация ложная, если да, то я прошу прощения, но я не получаю ложную информацию. Она поговорила с каждым, и, что самое интересное, после этого она дала указание аннулировать конкурс. С этим нам предстоит ещё разобраться, почему так произошло. Я не разговаривал ни с одним из них, потому как посчитал, что, если у меня будет контакт с ними до завершения процедуры, решат, что я пытаюсь как-то повлиять на результаты конкурса. Я не вмешивался в этот процесс. Но считаю, что из четырех кандидатов могли бы быть люди, которые бы соответствовали требованиям на должность генерального прокурора, – заявил глава государства.