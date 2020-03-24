Додон – пенсионерам: Никто вас не оштрафует и не отключит от коммунальных услуг! Оставайтесь, пожалуйста, дома! (ВИДЕО)

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Глава государства обратился с посланием к пожилым жителям нашей страны, в очередной раз призвав их не покидать свои жилища. Игорь Додон отметил, что пенсии им принесут на дом, а за просрочку коммунальных платежей никто штрафовать или отключать от услуг не будет.

– Дорогие наши родители, дедушки, бабушки, оставайтесь, пожалуйста, дома! Мы приняли решение, что, начиная со следующей недели, вы будете получать пенсии дома. Если есть необходимость выйти в магазин, обязательно сделайте так, чтобы вы не были в местах, где очень много людей. Также сегодня НАРЭ приняло решение о том, что не будут начисляться какие-то штрафы, если вы не будете платить за коммунальные услуги. То есть, даже если вы в течение следующих недель, получив эти квитанции, не пойдете платить за коммунальные услуги, никто вас за это не оштрафует. Никто не отключит вас от газа, электричества или отопления, – отметил он.

Президент также призвал родственников пенсионеров защитить их в этот сложный период, оказывая помощь, но не подвергая при этом, по возможности, рискам.

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