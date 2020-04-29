Додон: Патентообладатели смогут получить пособие по безработице (ВИДЕО)

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Как и было обещано ранее, в последние дни глава государства провел ряд встреч с предпринимателями. В их числе были и патентообладатели. Руководство страны выступило с важной инициативой, которая касается этой категории граждан. О ней Игорь Додон объявил в рамках брифинга для прессы.



– Мы договорились с премьер-министром, и выступаем с инициативой, чтобы обладатели патентов, которые в этот период не работают, так как рынки закрыты, могли запросить пособие по безработице, размер которого составляет 2775 леев. Это была ваша просьба, уважаемые граждане, работающие на основании патентов. Скорее всего, сегодня комиссия по ЧС примет соответствующее решение, и вы сможете получить это пособие, – сказал он.

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