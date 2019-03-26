Додон: Партнеры Молдовы против участия в формировании власти депутатов, фигурирующих в Kroll (ВИДЕО)

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Все партнеры Молдовы разделяют позицию президента страны о том, что парламентское большинство и правительство должны быть сформированы законно избранными в законодательный орган страны партиями, а не перебежчиками. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

Глава государства подчеркнул, что все послы аккредитованных в Молдове стран, с которыми ему довелось общаться до сих пор, едины во мнении о том, что формирование новой власти в нашей стране должно происходить легитимно и транспарентно. Категоричны партнеры Молдовы и еще в одном вопросе.

– Я увидел четкую, ясную, жесткую реакцию на возможное участие в создании парламентского большинства лиц, которые фигурируют в отчёте Kroll. Практически каждый посол мне назвал фамилии – не буду делать рекламу, но это 4 депутата, которые обозначены в Kroll-1. Есть определенная сдержанность в том случае, если будет создано парламентское большинство с участием этих 4 человек. Меня удивило, что это позиция всех послов. Надеюсь, в этом направлении ничего не изменится. Я увидел четкое желание, чтобы расследование по миллиарду было доведено до конца. Я увидел это и у европейцев, и у американцев, и это радует, – сказал Додон.