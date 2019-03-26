Додон: Партии приходят и уходят, а День Победы остается (ВИДЕО)

0

Сегодня – ровно 75 лет освобождения Бельц от фашистов. По случаю даты в северной столице Молдовы прошел марш, участие в котором приняли более 1000 граждан. Вместе с людьми в колонне шел и президент страны Игорь Додон.

В рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” глава государства еще раз поздравил бельчан с этим важным для их города днем. Додон напомнил, что под его эгидой в этом году проводится много памятных мероприятий, так как он является юбилейным – 75 лет назад наша страна была освобождена от фашистской оккупации.

– Мы начали 18 марта цикл мероприятий с севера, так как первый освобожденный город – это Сороки. Мероприятия закончатся 24 августа – это знаменитая Ясско-Кишиневская операция, когда освободили Кишинев. Партии приходят и уходят, а День Победы остается, – подчеркнул президент.