Додон: Парламентские выборы в Молдове пройдут 18 или 25 ноября

Глава государства отметил, что предстоящее голосование будет очень важным, так как проевропейские партии после девяти лет власти потеряли поддержку населения.

Об этом он заявил в интервью “РИА Новости”.

– Согласно Конституции, выборы могут быть назначены вплоть до марта 2019 года. Но я думаю, что выборы пройдут во второй половине ноября — 18 или 25 числа. Это очень важные выборы, потому что мы видим, что проевропейские партии после девяти лет власти потеряли поддержку населения. Сейчас представители правительства пытаются использовать внешние рычаги, Демократическая партия Молдавии обратилась в Брюссель к своим партнерам, чтобы они надавили на другие оппозиционные проевропейские партии и склонили их к коалиции с демократами. Это жалкая попытка сформировать в Молдавии проевропейский и антироссийский альянс. Это неправильно. Я надеюсь, что европейские партнеры не будут наступать на те же грабли, что и раньше, когда в Молдавии создавалось проевропейское большинство. Надо признать, что они неоднократно — официально и неофициально — способствовали формированию таких альянсов, – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что пропрезидентская Партия социалистов очень серьезно готовится к выборам.

– Мы не хотим, чтобы у нас появилось проевропейское или пророссийское парламентское большинство и правительство. Нам нужны промолдавские власти, у которых будут хорошие отношения с Европой и которые вернут стратегическое партнерство с Россией. Шансы, что у нас будет именно такое парламентское большинство, очень велики. Я уверен, что в следующем парламенте пропрезидентская Партия социалистов будет иметь более весомые позиции, у нас появится возможность влиять не только на то, что происходит в администрации президента с ее ограниченными возможностями, но и на деятельность парламента и правительства. Это создаст необходимые условия для того, чтобы у нас была более слаженная и эффективная работа всех институтов власти страны, это окажет положительное влияние на жизнь граждан Молдавии. Будет очень непросто, но я думаю, что пришло время сформировать промолдавское правительство, которое будет дружить со всеми, но исходить из своих национальных интересов, не вмешиваясь в геополитические войны. К сожалению, правительство в течение девяти лет именно этим и занималось — вело геополитические войны против Российской Федерации в угоду Брюсселю или Вашингтону. Это нужно прекратить, поскольку 65% жителей Молдавии хотят дружить с Россией. Пришло время поставить точку в этом вопросе, – добавил он.

С полной версией интервью президента можно ознакомиться здесь.